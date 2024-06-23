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فريق التحرير

23 يونيو 2024

وفاة 53 شخصا تناولوا مشروبا كحوليا مغشوشا في الهند

منوعات
وفاة 53 شخصا تناولوا مشروبا كحوليا مغشوشا في الهند

توفي 53 شخصاً على الأقل في الهند بعد تناول مشروب كحولي مغشوش هذا الأسبوع، وفق ما ذكرت السلطات المحلية الأحد.

ونقلت وكالة أنباء بي تي آي الهندية (برس ترست أوف إنديا) الأحد عن إم إس براسانث، المسؤول في منطقة كالاكوريشي، قوله “توفي 53 شخصاً” مشيرا إلى توقيف سبعة أشخاص على خلفية “مأساة المشروبات الكحولية المغشوشة”.

وقال إم كيه ستالين، المسؤول في ولاية تاميل نادو، إن مشروب “العرق” المقطر محلياً والمخلوط بمادة الميثانول السامة أدى الخميس إلى مقتل 37 شخصاً في الساعات التي أعقبت تناول المشروب الكحولي غير المرخص.

واضاف إم إس براسانث أن أكثر من مئة شخص تم نقلهم إلى المستشفى.

وأشار حاكم الولاية آر إن رافي على “إكس” إلى أن “العديد من الضحايا الآخرين” حالاتهم خطيرة.

ويلقى المئات حتفهم كل عام في الهند بسبب المشروب الكحولي السام المصنوع في معامل تقطير غير نظامية.

وغالبا ما يضاف الميثانول إلى هذه المشروبات لتعزيز مفعولها، مما قد يؤدي إلى فقدان البصر أو تلف الكبد أو الوفاة.

وبيع المشروبات الكحولية ليس محظوراً في ولاية تاميل نادو ولكنها تباع بسعر أرخص في السوق السوداء.

وقالت عاملة منزل فقدت زوجها البالغ 60 عاما لصحيفة “إنديان إكسبريس شانكار” إن بعض السكان يبتاعون هذا المشروب من الشارع “لأنهم لا يستطيعون شراءه” من المتاجر الرسمية.

يُحظر بيع واستهلاك المشروبات الكحولية في عدة مناطق من الهند، ما يدفع المستهلكين إلى شرائها من المصانع غير المرخصة.

وفي العام الماضي، توفي 27 شخصا في ولاية بيهار (شرق) بسبب شحنة من المشروبات الكحولية المغشوشة، و في 2022، قضى 42 على الأقل في حادث آخر في غوجارات (غرب).

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