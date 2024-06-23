تقنية جديدة للحد من هدر طاقة الذكاء الاصطناعي وجعلها أكثر كفاءة

طوّر باحثون أمريكيون طريقة جديدة لجعل الشبكات العصبية التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي أكثر كفاءة وأقل استنزافًا للطاقة.

ووفق تقرير نشره موقع “فوتورا سيونس” العلمي الفرنسي وجد الباحثون طريقة جديدة مستوحاة من تركيبة الدماغ البشري، لجعل الشبكات العصبية التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي أكثر كفاءة.

وأوضح أنّه “من خلال دمج الذاكرة العاملة عبر الشبكة، يمكن تحديث نقاط الاشتباك العصبي في الوقت الفعلي، ما يحدّ بشكل كبير من عدد عمليات معالجة البيانات”، مُشيراً إلى أن “الذكاء الاصطناعي يستهلك الكثير من الطاقة، خاصة خلال مرحلة التدريب، وهذه مشكلة من الحجم الكبير إلى درجة أن إيلون ماسك توقع أن العالم سوف ينفد من الطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي في غضون عام”، وفق تقديره.

لكن الباحثين من مختبر “كولد سبرينغ هاربور” الأمريكي، ربما وجدوا حلًّا مستوحى من الدماغ البشري أكثر شمولية من ChatGPT التي قال التقرير إنها “محدودة للغاية”، رغم أنها مثيرة للإعجاب من حيث التفاعل مع العالم المادي”.