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فريق التحرير

23 يونيو 2024

يستمر لمدة 90 يومًا.. بدء تسجيل 51 ألف عقار في 8 أحياء شرق الرياض

اقتصاد
يستمر لمدة 90 يومًا.. بدء تسجيل 51 ألف عقار في 8 أحياء شرق الرياض

أعلن السجل العقاري، عن بدء تسجيل أكثر من 51 ألف قطعة عقارية ضمن المنطقة الخامسة عشرة التي حددتها الهيئة العامة للعقار في مدينة الرياض التي تضم 8 أحياء وهي جرير، الربوة، الريان، الروابي، السلام، المنار، النسيم الغربي، النسيم الشرقي، ويحدها شمالًا طريق خريص، وشرقًا طريق الأمير متعب بن عبدالله، وجنوبًا طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول، وغربًا طريق علي بن أبي طالب.

ودعا السجل العقاري ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق المنطقة الخامسة عشرة إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa، ويمكن للمستفيدين التواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل.

ويستمر التسجيل لمدة 90 يومًا حتى نهاية يوم 23 ربيع الأول 1446هـ الموافق 26 سبتمبر 2024م.

ويجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة لتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.

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