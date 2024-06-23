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    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

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    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

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  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

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    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

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    سبتمبر - سبتمبر

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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  • 8 - 10
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    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

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فريق التحرير

23 يونيو 2024

“بدر” الأكثر تداولاً عبر البورصة العقارية اليوم

اقتصاد
“بدر” الأكثر تداولاً عبر البورصة العقارية اليوم

تصدر حي بدر في الرياض قائمة الأحياء الأكثر تداولاً عبر البورصة العقارية اليوم الأحد، بقيمة تجاوزت 4.53 مليون ريال، لعدد 6 صفقات، يليه حي نمار بالرياض بقيمة صفقات بلغت 3.73 مليون ريال.

وضمت القائمة حي الهجرة في جدة بقيمة بلغت 1.95 مليون ريال، ثم حي عريض بالرياض بقيمة 1.7 مليون ريال، يليه حي الحريضة بالبرك بقيمة 705 ألف ريال.

البورصة العقارية اليوم

وشهدت البورصة العقارية اليوم الأحد، 455 صفقة بقيمة وصلت إلى أكثر من 313.6 مليون ريال، لمساحة متداولة تجاوزت الـ 9.3 مليون متر مربع.

وأظهر موقع البورصة العقارية، أن أعلى سعر سجل للمتر المربع اليوم بلغ 15400 ريال فيما كان متوسط سعر المتر المربع خلال تداولات اليوم 33 ريالاً.

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