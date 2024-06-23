“بدر” الأكثر تداولاً عبر البورصة العقارية اليوم

تصدر حي بدر في الرياض قائمة الأحياء الأكثر تداولاً عبر البورصة العقارية اليوم الأحد، بقيمة تجاوزت 4.53 مليون ريال، لعدد 6 صفقات، يليه حي نمار بالرياض بقيمة صفقات بلغت 3.73 مليون ريال.

وضمت القائمة حي الهجرة في جدة بقيمة بلغت 1.95 مليون ريال، ثم حي عريض بالرياض بقيمة 1.7 مليون ريال، يليه حي الحريضة بالبرك بقيمة 705 ألف ريال.

البورصة العقارية اليوم

وشهدت البورصة العقارية اليوم الأحد، 455 صفقة بقيمة وصلت إلى أكثر من 313.6 مليون ريال، لمساحة متداولة تجاوزت الـ 9.3 مليون متر مربع.

وأظهر موقع البورصة العقارية، أن أعلى سعر سجل للمتر المربع اليوم بلغ 15400 ريال فيما كان متوسط سعر المتر المربع خلال تداولات اليوم 33 ريالاً.