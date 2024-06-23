4 أعراض لسرطان الكلى احذر منها

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

23 يونيو 2024

4 أعراض لسرطان الكلى احذر منها

منوعات
4 أعراض لسرطان الكلى احذر منها

أعلن الدكتور أنطون أوديغنال، أخصائي أورام الجهاز البولي، أن سرطان الكلى يصيب عادة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، سواء من الرجال أو النساء، وقد لوحظ في السنوات الأخيرة زيادة في حالات الإصابة بين النساء أيضًا.

ويشير الدكتور أوديغنال إلى أن سرطان الخلايا الكلوية يتطور غالبًا في قشرة ونخاع الكلية، وينتشر تدريجيًا إلى مناطق جديدة منها.

ويُعد هذا النوع من السرطان عدوانيًا للغاية، حيث يمكنه الانتشار إلى الأعضاء المجاورة مثل الغدد الكظرية، الرئتين، الكبد، والعظام.

ويضيف الأخصائي أن اكتشاف النقائل في رئتي مرضى سرطان الكلى أمر شائع، حيث يمكن رؤية العقد السرطانية بوضوح أثناء التصوير المقطعي أو الأشعة السينية.

و هذه النقائل تتطور عادة دون أعراض، مما يجعل اكتشافها يتم غالبًا عن طريق الصدفة خلال الفحص الروتيني.

الأعراض

في الكبد، تتسبب النقائل في ألم شديد في المنطقة اليمنى العلوية من البطن، زيادة التعب، فقدان الوزن، وأحيانًا الحمى. تعتبر نقائل الكبد خطيرة بسبب انتشارها السريع في جميع أنحاء العضو، مما يؤدي إلى تسمم شديد للجسم.

أما في العظام، فتظهر النقائل غالبًا في العمود الفقري، الأضلاع، أو عظام الورك، مما يسبب ألمًا حادًا ومستمرًا، يزداد سوءًا عند رفع الأثقال أو القيام بحركات غير مريحة.

أهمية التشخيص المبكر

يتطور سرطان الكلى في مراحله الأولى دون أعراض تذكر، مثل العديد من أنواع السرطان الأخرى، مما يجعل التشخيص المبكر أمرًا حاسمًا. التأخر في تشخيص المرض يقلل بشكل كبير من فرص الشفاء.

الأعراض التحذيرية

ينصح الدكتور أوديغنال بالانتباه إلى الأعراض التالية:

– دم في البول: يُعد وجود الدم في البول من أولى علامات وجود الورم في الكلى. في حالة النزيف الداخلي، يصبح لون البول أحمر.

– الألم: يشير الألم في مناطق مختلفة من الجسم إلى انتشار الورم إلى أعضاء وأنسجة أخرى.

– تورم الأطراف: يحدث التورم عادة في المراحل المتأخرة من المرض، وقد يؤدي إلى تجلط الدم والدوالي.

– تسمم الجسم: يتمثل في اضطراب عملية التمثيل الغذائي، ارتفاع درجة الحرارة، اختلال وظائف الكبد، وفقدان الوزن الشديد.

التوصيات

للوقاية من تطور سرطان الكلى واكتشافه في مراحله المبكرة، يُوصى بإجراء فحوصات دورية والانتباه إلى أي أعراض غير عادية. يمكن أن يسهم الكشف المبكر والعلاج المناسب في تحسين فرص الشفاء والحد من انتشار المرض.

تابعنا: