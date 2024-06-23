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23 يونيو 2024

“تاسي” يرتفع 2.01% في أولى جلسات بعد العيد

اقتصاد
“تاسي” يرتفع 2.01% في أولى جلسات بعد العيد تداول

أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسي “تاسي” أولى جلسات الأسبوع اليوم الأحد، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، على ارتفاع بمقدار 231.04 نقطة بنسبة 2.01%، وأغلق عند مستوى 11729.97 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم الأحد، 205.7 مليون سهم، بقيمة تداولات تجاوزت الـ 5.18 مليار ريال، عبر تنفيذ 457.5 صفقة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

شهدت جلسة اليوم ارتفاع أسهم 79 شركة، فيما انخفض سهم 151 شركة، من إجمالي عدد الشركات المدرجة بالسوق البالغ 238 شركة.

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وكانت الشركات الأكثر ارتفاعًا هي رسن وأكوا باور وسينومي ريتيل والأبحاث والإعلام والرياض، بنسب تراوحت بين 10.6 إلى 5.03%، فيما كانت شركات باتك وعذيب للاتصالات وسماسكو وصدق وثمار هي الأكثر انخفاضًا بنسب تراوحت بين 5.81 إلى 4.07%.

مؤشر “نمو”

وأغلق مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم الأحد على ارتفاع بمقدار 71.63 نقطة بنسبة 0.27%، ووصل عند مستوى 26825.62 نقطة.

 

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