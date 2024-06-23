بمشاركة 90 دولة.. السعودية تستعد لاستضافة النسخة الـ56 للأولمبياد الدولي للكيمياء

تستعد السعودية لاستضافة النسخة السادسة والخمسين للأولمبياد الدولي للكيمياء 2024، خلال الفترة من 21 حتى 30 يوليو المقبل.

ويشارك في المسابقة أكثر من 340 طالباً وطالبة، و400 أستاذ جامعي ومعلم متخصص في الكيمياء، من 90 دولة.

وتأتي بتنظيم مشترك بين وزارة التعليم، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، وجامعة الملك سعود، وبرعاية حصرية من الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، وتقام منافساتها في جامعة الملك سعود.

يُذكر أن أولمبياد الكيمياء الدولي، إحدى أهم المسابقات العلمية الدولية التي يتنافس فيها طلبة المدارس الثانوية الموهوبون في علم الكيمياء على مستوى العالم، بهدف تحفيز اهتمامهم بعلم الكيمياء، من خلال حل المسائل الكيميائية المستقلة والإبداعية، وتعزيز الاتصالات الدولية في علم الكيمياء.