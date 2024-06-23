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فريق التحرير

23 يونيو 2024

اجتماع سعودي أمريكي بهدف توسيع فرص التجارة والاستثمار

محليات
اجتماع سعودي أمريكي بهدف توسيع فرص التجارة والاستثمار

رأست الهيئة العامة للتجارة الخارجية وفد المملكة المشارك في الاجتماع الثامن لمجلس التجارة والاستثمار السعودي الأمريكي (TIFA) في أمريكا خلال الفترة 23 – 28 يونيو 2024م في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة 20 جهة حكومية.

ويعمل المجلس على مناقشة القضايا التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وحماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها، والبيانات والتجارة الإلكترونية، وبناء القدرات، ومراجعة سياسات التجارة والاستثمار.

ويهدف إلى مناقشة فرص توسيع التجارة والاستثمار، والعمل على إزالة العوائق التي تعترض تدفق التجارة والاستثمار، وتعزيز بيئة تجارية واستثمارية واعدة، وتعزيز التنمية الاقتصادية بين البلدين.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا لعام 2023م، بلغ حوالي 34 مليار دولار.

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