“الزكاة والضريبة”: 29 يونيو موعد انتهاء التقديم ببرامج حديثي التخرج 2024

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأحد، مواصلة استقبال طلبات التقديم للانضمام في برامج حديثي التخرج “برنامج أمين”، و”برنامج بناء الكفاءات” التي أعلنت عن إطلاقها مؤخرًا، وذلك حتى انتهاء مدة التقديم المقررة في 29 يونيو 2024م.

وتستهدف الهيئة من خلال البرنامجين الحاصلين على درجتي البكالوريوس والماجستير في أكثر من 30 تخصصًا جامعيًا لبناء وتنمية القُدرات المعرفية والتطبيقية للمتدربين في أساسيات العلوم الزكوية والضريبية والجمركية.

وأوضحت الهيئة أن برنامج “أمين” يستهدف الخريجين الحاصلين على درجة البكالوريوس لتدريبهم في مساري التفتيش الجمركي ومسار الوسائل الحية (K9)، في حين يستهدف برنامج “بناء الكفاءات”، النخبة من خريجي الجامعات السعودية والعالمية الحاصلين على درجتي البكالوريوس والماجستير.

وحددت الهيئة، اشتراطات الانضمام في البرنامجين، من أبرزها أن يكون المتقدم/ـة حاصلًا على شهادة البكالوريوس لبرنامج أمين، بمعدل لا يقل عن 2.8 من 4 أو 3.5 من 5 ومؤهل البكالوريوس أو الماجستير لبرنامج بناء الكفاءات، بمعدل لا يقل عن 3.2 من 4 أو 4 من 5 وألّا يكون المتقدم/ـة على رأس العمل في أي وظيفة، أو لديه/ـا ارتباط ببرامج دراسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألّا يزيد عمر المتقدم/ـة عن 25 عامًا للحاصلين مؤهل البكالوريوس و27 عامًا لحملة الماجستير، وذلك أثناء التقديم على البرنامج.

وكشفت أنه يُشترط أيضًا للقبول ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية، والاختبارات التي تُقدمها الهيئة، واجتياز الفحص الطبي، واجتياز مرحلة الاعتماد والتدقيق، بالإضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية، مؤكدةً أن القبول سيكون بالأفضلية، كما أن الملتحقين في البرامج سيحصلون على مزايا، تشمل مكافأة شهرية، إلى جانب التأمين الطبي للمتدربين.

ودعت الهيئة، جميع المهتمين إلى الاطلاع على اشتراطات القبول ومزيد من المعلومات حول البرنامجين من خلال زيارة صفحة برامج “حديثي التخرج” المتاحة عبر موقعها الإلكتروني، مؤكدةً أن موعد انتهاء التقديم على البرامج سينتهي بتاريخ 29 يونيو 2024م.