أزمات بوينغ 777 تتواصل.. طائرة تشغلها شركة هولندية تعود لأمستردام بسبب مشكلة فنية

كشفت هيئة المراقبة الجوية في هولندا أن طائرة بوينج 777 تشغلها شركة طيران هولندية عادت إلى مطار سخيبول في أمستردام.

يأتي ذلك عقب الإبلاغ عن مشكلة فنية لم تحددها حيث كانت الرحلة “كيه.إل.إم705” المتجهة إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية حولت مسارها فوق بلجيكا المجاورة بعد أن طلبت الهبوط كإجراء احترازي.

ولم تتضح المشكلة بعد، فيما أوضحت لقطات على موقع “فلايت رادار 24” أن الطائرة عادت إلى مطار سيخيبول.

يذكر أن العديد من طرازات طائرات الركاب من بوينغ لمشاكل عدة، منها انفجار في قابس أبواب الطوارئ، واشتعال المحركات أثناء الطيران.