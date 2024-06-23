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فريق التحرير

23 يونيو 2024

دراسة يابانية تؤكد فوائد عصير الطماطم في الوقاية من أمراض القلب

منوعات
دراسة يابانية تؤكد فوائد عصير الطماطم في الوقاية من أمراض القلب

أثبتت دراسة علمية حديثة أجراها علماء قسم أمراض النساء والتوليد بجامعة طوكيو للطب فعالية عصير الطماطم غير المملح في خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار “LDL”، مما يجعله سلاحًا فعالًا في الوقاية من أمراض القلب.

وشملت الدراسة، التي نُشرت في مجلة (Food Science & Nutrition) 481 مشاركًا من الرجال والنساء، تم تكليفهم بتناول كميات زائدة من عصير الطماطم غير المملح لمدة عام واحد.

وخضع المشاركون لفحوصات دموية قبل وبعد الدراسة لتقييم مستوى ضغط الدم والكوليسترول.

وأظهرت النتائج انخفاضًا ملحوظًا في ضغط الدم لدى 94 مشاركًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم غير المعالج، حيث انخفض ضغط الدم الانقباضي من 141.2 إلى 137.0 ملم زئبق، بينما انخفض ضغط الدم الانبساطي من 83.3 إلى 80.9 ملم زئبق.

كما لوحظ انخفاضًا في مستوى الكوليسترول “الضار” لدى 125 مشاركًا، حيث انخفض من ​​155.0 إلى 149.9 ملغم/ديسيلتر.

وأكد الباحثون أن هذا التحسن في ضغط الدم والكوليسترول كان ملحوظًا لدى كل من الرجال والنساء، وشمل جميع الفئات العمرية، مما يدل على فعالية عصير الطماطم غير المملح في الوقاية من أمراض القلب لدى مختلف شرائح المجتمع.

وتُعزى فوائد عصير الطماطم غير المملح إلى احتوائه على نسبة عالية من الليكوبين، وهو مضاد للأكسدة القوي الذي يُعتقد أنه يلعب دورًا هامًا في حماية القلب من خلال خفض ضغط الدم وتحسين وظائف الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب.

وتشير هذه الدراسة إلى أن إضافة عصير الطماطم غير المملح إلى النظام الغذائي اليومي قد تكون طريقة بسيطة وفعالة للوقاية من أمراض القلب، خاصة مع سهولة تحضيره وقلة تكلفته.

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