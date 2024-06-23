1000 رقم قياسي جديد.. البشر يختبرون أول الآثار الكارثية لتغير المناخ

شهدت القارات الخمس مؤخرًا موجات حر غير مسبوقة، مما يثبت أن الاحترار العالمي الناتج عن النشاط البشري أوصل درجات الحرارة لدرجة أن الكوارث المناخية أصبحت شائعة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست“.

رغم التوقعات بانتهاء موجة الحر العالمية قريبًا، إلا أن الأيام السبعة الماضية شهدت تحطيم أكثر من 1000 رقم قياسي لدرجات الحرارة حول العالم. في غرب العالم بالولايات المتحدة، يعاني الملايين في الغرب الأوسط والساحل الشرقي من موجة حر شديدة، وفي شرقه اختبر الناس درجات حرارة غير مسبوقة لم تعتادها حتى الأماكن المألوفة بطقسها القاسي.

مايكل وينر، عالم المناخ في مختبر لورانس بيركلي الوطني، أشار إلى أن تغير المناخ الخطير يحدث بالفعل، مضيفًا: “سيموت الناس بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري اليوم”.

الباحثون أكدوا أن حرارة هذا الأسبوع تكشفت بعد تلاشي ظاهرة النينيو، مما يبرز تأثير تلوث غازات الدفيئة. كان من المتوقع أن يكون صيف 2024 أكثر برودة، لكن الحرارة الحالية تشير إلى أن الظروف الحارقة قد تستمر.

زيك هاوسفاذر، عالم المناخ في شركة Stripe، ذكر أن شهر يونيو سيحقق الرقم القياسي الـ13 على التوالي لدرجات الحرارة العالمية، ومن المحتمل أن يصل الكوكب إلى معدلات حرارة غير مسبوقة في الشهر المقبل.

مايكل ماكفادين، عالم في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، أكد أن ارتفاع تركيزات غازات الدفيئة تسبب في ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مضيفًا: “لدينا أعلى تركيزات لثاني أكسيد الكربون في آخر 3 ملايين سنة”.

درجات الحرارة الحالية لم تكن غير مسبوقة، لكنها تدل على كيفية تحول المناخ، مما يجعل الطقس الحار يصل أبكر ويستمر لفترة أطول. وفقًا لمنظمة المناخ المركزي، كانت حرارة الأسبوع الماضي محتملة مرتين بفضل حرق الوقود الأحفوري، حيث شهد 6.5 مليار شخص حول العالم حرارة غير عادية.

في الولايات المتحدة، وصل الزئبق في هارتفورد بولاية كونيتيكت إلى 98 درجة فهرنهايت، وهو أعلى درجة حرارة مسجلة في هذا اليوم، مما يبرز تأثير الاحترار العالمي. بيتر فوسيك، أمين صندوق اتحاد المستأجرين في ولاية كونيتيكت، عبر عن قلقه من تأثير الحرارة على السكان ذوي الدخل المنخفض.

أبحاث وينر أظهرت أن موجات الحرارة أصبحت الآن أكثر سخونة بفضل النشاط البشري، مع زيادة نسبة الرطوبة في الأعاصير القوية بنسبة 14%. كما ارتفعت مستويات مياه المحيطات بأكثر من قدم في بعض الأماكن خلال نصف القرن الماضي.

الخبراء يتوقعون أن موجة الحرارة الحالية قد تحطم الأرقام القياسية العالمية في شهر يوليو المقبل. هاوسفاذر أشار إلى أن احتمالات تحقيق رقم قياسي في درجات الحرارة الشهر المقبل قد وصلت إلى 50/50.