رسميًا.. “الخليج” يُعلن رحيل بيدرو عن الفريق

أعلن نادي الخليج، اليوم الأحد، عن رحيل البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

ونشر الخليج عبر حسابه الرسمي بمنصة “أكس” صورة للمدرب مصحوبة بالتعليق التالي: “شكرًا على كل شئ بيدرو”.

وقاد بيدرو فريق الخليج في 69 مباراة، الموسمين الماضيين، حقق خلالهم الفوز في 21 مباراة، مقابل هزيمة في 34 مباراة، وتعادل في 14 لقاء.

جدير بالذكر أن نادي الخليج أنهى موسمه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وهو يحتل المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة.

Thank you for everything, Mr.Pedro 🙏 pic.twitter.com/Edhv6xjRbF

— نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) June 23, 2024