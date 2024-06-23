تشكيل ألمانيا لمواجهة سويسرا في يورو 2024

أعلن الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا بقيادة جوليان ناجلسمان عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره سويسرا في كأس أمم أوروبا 2024.

ويستضيف ملعب دوتش بانك بارك، أحداث مباراة ألمانيا وسويسرا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

ويقع منتخبي ألمانيا وسويسرا في المجموعة الأولى في بطولة كأس أمم أوروبا، رفقة كلا من منتخبات المجر وإسكتلندا.

تشكيل منتخب ألمانيا أمام سويسرا في يورو 2024:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش، أنطونيو روديجر، جوناثان تاه، ماكسيميليان ميتلشتيت.

خط الوسط: توني كروس، جوندوجان، روبرت أندريش.

خط الهجوم: جمال موسيالا، كاي هافيرتز، فلوريان فيرتز.