ياكين يُعلن تشكيل سويسرا الرسمي أمام ألمانيا في يورو 2024

أعلن مورات ياكين، المدير الفني لمنتخب سويسرا، عن التشكيل الرسمي لمباراة ألمانيا والتي ستقام بعد قليل، في كأس أمم أوروبا 2024.

ويستضيف ملعب دوتش بانك بارك، أحداث مباراة ألمانيا وسويسرا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

ويتصدر منتخب ألمانيا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ويليه سويسرا برصيد 4 نقاط، فيما يأتي إسكتلندا في المركز الثالث بنقطة وحيدة، ويتذيل المجر الترتيب بدون نقاط.

ويُدير مباراة ألمانيا وسويسرا الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو، ويعاونه مواطنيه سيرو كاربوني، أليساندرو جيلاتيني.

والإيطالي ماركو جويدا حكمًا رابعًا، ماسيمليانو إيراتي حكم لتقنية الفيديو.

تشكيل سويسرا أمام ألمانيا في يورو 2024:

حراسة المرمى: يان سومير.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، فابيان شار، ريكاردو رودريجيز.

خط الوسط: ريمو فريولير، سيلفان فيدمر، جرانيت تشاكا، ميشيل أيبيشير.

خط الهجوم: دان ندوي، برييل إيمبولو، فابيان رييدير.