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23 يونيو 2024

أودي RS3 تحصد لقب السيارة الأسرع على حلبة نوربورغرينغ

منوعات
أودي RS3 تحصد لقب السيارة الأسرع على حلبة نوربورغرينغ

كشفت “أودي” عن أوّل صور للتحديث الذي أدخلته على سيارتها RS3، المحسنة الجديدة، وذلك احتفالًا بتحقيقها رقمًا قياسيًا جديدة في حلبة نوربورغرينغ نوردشلايف للسيارات الصغيرة في ولاية راينلاند بالاتينات الألمانية، حيث أتمت السيارة RS3 دورة المضمار البالغة 20.8 كيلومترًا في 7 دقائق و33.123 ثانية، متفوقةً بفارق 11 ثانية على Honda Civic Type R، وبفارق 2 ثانية عن إصدار RS3 السابق.

يتميز الطراز المحدث بنظام توزيع عزم الفرامل، الذي يُقال إنه يزيد من الرشاقة ويقلل من جهد التوجيه عند نقطة دخول منعطف الطريق.

كما تم تحديث البرمجيات الخاصة بنظام توزيع عزم الدوران ونظام التحكم في الاستقرار، إلى جانب الصدمات التكيفية لمعالجة القوى الجانبية بشكل أكثر فعالية.

وإلى الآن، لم تؤكد “أودي” نطاق التغييرات في محرك RS3، لكن المحرك الخماسي التيربو بسعة 2.5 لتر يولّد قوة تبلغ 394 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 369 رطلًا قدمًا (حوالي 501 نيوتن متر)، مطابقًا للإصدار السابق.

ومن الناحية التصميمية، تم تحسين الجزء الأمامي من السيارة بتقليص المنافذ الهوائية وإعادة تصميم الشبكة التي تحمل الشعار الجديد لـ Audi بأربع حلقات.

وأيضًا تم تبسيط الجزء الخلفي بإزالة الشبكة الكبيرة الزائفة واعتماد أضواء جديدة تشبه تصميمها التي تُستخدم على Q6 E-tron، مع إضافة بروز بارز في منتصف الصدام السفلي، مما يُفيد في تحسين الأداء الديناميكي.

وفي الداخل، تم تجهيز RS3 بعجلة قيادة جديدة بشكل مربع.

ويبدأ فتح باب الطلب لهذه السيارة الهاتشباك الرياضية المُحدثة في نهاية أغسطس، ومن المتوقع أن يكون سعرها أعلى قليلًا من سعر النسخة الحالية التي تبدأ من 56,675 جنيهًا إسترلينيًا (275,646 ريالًا سعوديًا).

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