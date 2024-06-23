التشكيل الرسمي لمباراة إسكتلندا والمجر في يورو 2024

أعلن الجهاز الفني لمنتخب اسكتلندا، بقيادة ستيف كلارك، عن تشكيل منتخبه أمام المجر في المباراة التي ستقام ببطولة كأس أمم أوروبا 2024.

ويلتقي منتخب إسكتلندا مع نظيره المجر، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024، المقامة في ألمانيا.

ويقع منتخبي إسكتلندا والمجر في المجموعة الأولى في بطولة كأس أمم أوروبا، رفقة كلا من منتخبات ألمانيا وسويسرا.

تشكيل منتخب إسكتلندا أمام المجر:

حراسة المرمى: أنجوس جن.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، جرانت هانلي، سكوت مكينا، أنتوني رالستون، جاك ندري.

خط الوسط: كالوم مكجريجور، سكوت مكتوميناي، جون مكجين، بيلي جيلمور.

خط الهجوم: تشي آدمز.

تشكيل المجر أمام إسكتلندا:

حراسة المرمى: بيتير جولاكسي.

خط الدفاع: إندري بوتكا، أوربان، مارتون دارداي.

خط الوسط: بولا، شافير، كالوم ستيليس، ميلوس كيركيش، رولاند سالاي، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: بيرناباس فارجا.