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فريق التحرير

23 يونيو 2024

6 قواعد ضرورية تساعدك في الحفاظ على علاقات وثيقة مع الآخرين

مقالات متخصصة
6 قواعد ضرورية تساعدك في الحفاظ على علاقات وثيقة مع الآخرين

الدكتور تامر شوقي محمد – الاستشاري النفسي وأستاذ عِلم النفس بجامعة عين شمس

هناك العديد من القواعد التي تساعد الإنسان على تكوين علاقات وثيقة مع الآخرين، فالعلاقات الإنسانية تشكل جزءا أساسيا من حياتنا اليومية، إذ نتفاعل مع الآخرين في مختلف السياقات، سواء كان ذلك في الأسرة أو في العمل أو في الصداقات أو حتى في العلاقات العاطفية.

من المهم أن تكون العلاقات مع الآخرين على قدر وحجم التعاملات في محيط العمل والمجتمع، وغير متعمقة بطريقة تسمح بإطلاع الغير على أسرارك، أو ما يسمح لغيرك بالتطفل أو التدخل في حياتك وشؤونك.

يجب على الإنسان أن يفعل الخير، ولا يتوقع من الآخر رده له، واجعل نيتك خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، ولا تتوقع أن يقدم لك الآخر ما يمكن أن تقدمه له أو تضحي به من أجله.

لا تتدخل في شؤون الآخرين ولو بالنصيحة، ما داموا لم يطلبوها منك.

ابعد عن ممارسة أدوار الواعظ مع الآخرين، لأن البعض قد لا يروق له رأيك، وسيرفض تدخلك، وقد يعتبرها نوعا من الوصاية.

تجنب إحراج الآخرين حتى لو كانوا مخطئين، ووضح لهم خطأهم بلطف دون صدام.

ركز على ذكر إيجابيات ونواحي القوى لدى من تتعامل معهم، ولا تتعمد أن تشعر الآخرين بنقائصهم.

تجنب أن تضع نفسك في موقف يظهرك أنك تتواصل مع الآخرين فقط عندما تريد أن ينجزوا لك شيئا، وتواصل معهم على فترات، ولو حتى بالسلام والاطمئنان عليهم حفاظا على الود.

تجنب الإفراط في التواصل مع الآخر، ما دمت أحسست أنه غير متقبل ذلك.

لا تحاول ذكر مساوئ الآخرين في غيابهم.

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