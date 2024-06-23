يورو 2024.. ألمانيا تتعادل مع سويسرا في الوقت القاتل

انتهت أحداث مباراة ألمانيا وسويسرا بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين، في بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

واستضاف ملعب دوتش بانك بارك، أحداث مباراة ألمانيا وسويسرا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

وسجل دان ندوي لاعب منتخب سويسرا هدف منتخبه في الدقيقة 28، فيما نجح نيكلاس فولكورج في تسجيل هدف التعادل لمنتخب ألمانيا في الوقت القاتل، وبالتحديد في الدقيقة 90+2.

ويقع منتخبي ألمانيا وسويسرا في المجموعة الأولى في بطولة كأس أمم أوروبا، رفقة كلا من منتخبات المجر وإسكتلندا.

وبهذه النتيجة منتخب ألمانيا تواجده في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد سويسرا في الوصافة بـ 4 نقاط.