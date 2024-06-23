يورو 2024.. المجر يحقق فوزًا ثمينًا على إسكتلندا ويحافظ على أماله في التأهل

حقق منتخب المجر فوزًا ثمينًا على نظيره إسكتلندا بهدف نظيف، في المباراة التي انتهت منذ قليل، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

والتقى منتخب المجر مع نظيره إسكتلندا في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب شتوتجارت آرينا، في الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة اليورو 2024.

وسجل كسوبوت لاعب منتخب المجر، هدف فوز منتخبه في الوقت الحاسم من المباراة، حيث أحرز الهدف في الدقيقة 90+10.

ويقع منتخبي إسكتلندا والمجر في المجموعة الأولى في بطولة كأس أمم أوروبا، رفقة كلا من منتخبات ألمانيا وسويسرا.

وبهذا فقد حصد منتخب المجر على ثلاث نقاط جديدة، محتلًا المركز الثالث في المجموعة الأولى، وحافظ على إمكانية تأهله للدور الـ 16 كأفضل توالت، بينما ودع منتخب إسكتلندا منافسات اليورو.