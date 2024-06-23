رجل مباراة ألمانيا وسويسرا في يورو 2024

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن أفضل لاعب في مباراة سويسرا وألمانيا، التي أقيمت مساء الأحد في كأس أمم أوروبا 2024.

واستضاف ملعب دوتش بانك بارك، أحداث مباراة ألمانيا وسويسرا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

وتعادل منتخب ألمانيا مع نظيره سويسرا في الوقت القاتل من المباراة التي جمعت المنتخبين في يورو، ليعزز تواجده في صدارة المجموعة الأولى.

وحصل جرانيت تشاكا لاعب منتخب سويسرا على جائزة رجل مباراة منتخبه أمام ألمانيا.

ويقع منتخبي ألمانيا وسويسرا في المجموعة الأولى في بطولة كأس أمم أوروبا، رفقة كلا من منتخبات المجر وإسكتلندا.

وبهذه النتيجة منتخب ألمانيا تواجده في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد سويسرا في الوصافة بـ 4 نقاط.