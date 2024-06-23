سالاي يحصد جائزة رجل مباراة المجر وإسكتلندا في يورو 2024

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن حصول رولاند سالاي لاعب منتخب المجر، على جائزة أفضل لاعب في مباراة إسكتلندا.

وفاز منتخب المجر على إسكتلندا، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب شتوتجارت آرينا، في الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة اليورو 2024.

وحصل رولاند سالاي على جائزة رجل مباراة المجر وإسكتلندا، التي أقيمت مساء الأحد.

ويقع منتخبي إسكتلندا والمجر في المجموعة الأولى في بطولة كأس أمم أوروبا، رفقة كلا من منتخبات ألمانيا وسويسرا.

حصد منتخب المجر على ثلاث نقاط جديدة، محتلًا المركز الثالث في المجموعة الأولى، وحافظ على إمكانية تأهله للدور الـ 16 كأفضل توالت، بينما ودع منتخب إسكتلندا منافسات اليورو.