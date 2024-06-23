يورو 2024.. الاتحاد المجري يكشف تطورات حالة لاعبه بعد إصابته أمام إسكتلندا

كشفت الاتحاد المجري لكرة القدم، عن تطورات إصابة اللاعب بارناباس فارجا، التي تعرض لها في مباراة إسكتلندا.

وتعرض فارجا لإصابة قوية عقب تدخله مع حارس إسكتلندا خلال مباراة المنتخبين، والتي على إثرها لم يستكمل اللقاء، وغادر الملعب على نقالة.

وأكد الاتحاد المجري بأن حالة اللاعب بارناباس، استقرت وتم نقله لإحدى المستشفيات في مدينة شتوتغارت.

وفاز منتخب المجر على إسكتلندا، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب شتوتجارت آرينا، في الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة اليورو 2024.

وحصد منتخب المجر على ثلاث نقاط جديدة، محتلًا المركز الثالث في المجموعة الأولى، وحافظ على إمكانية تأهله للدور الـ 16 كأفضل توالت، بينما ودع منتخب إسكتلندا منافسات اليورو.