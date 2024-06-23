مدرب النصر يرغب في إعارة ثنائي الفريق

يرغب البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر، في إعارة لاعبان من الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الحالية.

وكشفت الرياضية بأن كاسترو أبلغ رغبته في إعارة المهاجم مشاري النمر، وعبد العزيز العليوة، وإعارتهما إلى أندية دوري يلو للدرجة الأولى، آخر خيار في حال عدم تلقيهم أي عرض أندية الدوري السعودي.

وشارك العليوة مع النصر بالموسم المنقضي في 17 مباراة، سجل خلالهم 3 أهداف، وصنع هدفًا، بينما شارك النمر في 15 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالهم هدفين.

وأنهى النصر موسمه في بطولة الدوري السعودي وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، بفارق 14 نقطة عن غريمه التقليدي الهلال والذي يعتلي الصدارة وحصد لقب البطولة للمرة التاسعة عشر في تاريخه.

جدير بالذكر أن النصر قد خسر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين أمام غريمه التقليدي الهلال بركلات الترجيح 5/4، ليحصد الزعيم لقبه 11 في تاريخه.