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فريق التحرير

24 يونيو 2024

تسبب بانفجار أمعاء رجل في حالة نادرة.. ما خطورة العطس؟

منوعات
تسبب بانفجار أمعاء رجل في حالة نادرة.. ما خطورة العطس؟

تعرض رجل أمريكي من ولاية فلوريدا لحادث طبي غريب ونادر، حيث انفجرت أمعاؤه بشكل غير متوقع بعد عملية جراحية في منطقة البطن.

فوفقاً لتقرير نشرته مجلة “ساينس آلرت”، كان الرجل قد أجرى العملية الجراحية مؤخراً وبدأ بتعافيه، إلا أن ندبته الجراحية لم تلتئم بشكل صحيح، مما تسبب في حدوث تعقيدات خطيرة.

في يوم ما، خلال تناوله وجبة الإفطار الصباحية، عطس الرجل بشدة مما أدى إلى بداية نوبة من السعال المفاجئ، وبينما كان يحاول التخلص من الألم الناتج عن العطسة، شعر ببلل غير مألوف في منطقة أسفل بطنه، لم يكن يدرك حينها أن عدة حلقات من أمعائه قد انفجرت وخرجت من جسمه عبر الجرح الجراحي الذي لم يلتئم بشكل جيد، وتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى، تم إجراء جراحة طارئة له لإعادة الأمعاء إلى موضعها وإصلاح الضرر الناتج عن الانفجار الغير متوقع.

وأكد الأطباء على خطورة العطس العنيف الذي قد يؤدي إلى تمزق الأنسجة الحساسة مثل الرئتين، والذي يمكن أن يكون نتيجة لعوامل مثل السمنة المرضية أو مشاكل التنفس المزمنة.

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