عمومية “ألف ميم ياء” توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% عن 2023

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية، خلال اجتماعها الذي عقد أمس الأحد، على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة 20% من رأس المال.

وأعلنت الشركة في بيان عبر “تداول السعودية” اليوم الاثنين، عن موافقة الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2023م بواقع 2 ريال للسهم والتي تمثل 20% من القيمة الأسمية للسهم، وبإجمالي مبلغ 14 مليون ريال.

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وأشارت إلى أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وعلى أن يبدا توزيع الأرباح يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو المقبل.