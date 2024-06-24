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فريق التحرير

24 يونيو 2024

رئيس تايوان يندد بـ”عقوبة الإعدام” التي أعلنتها الصين.. ما طبيعة الأزمة بين بكين وتايبيه؟
دوليات
رئيس تايوان يندد بـ”عقوبة الإعدام” التي أعلنتها الصين.. ما طبيعة الأزمة بين بكين وتايبيه؟

أكد رئيس تايوان، لاي تشينغ-تي، اليوم الاثنين أن الصين ليس لديها الحق في معاقبة التايوانيين، رداً على قرار بكين بفرض عقوبة الإعدام على الانفصاليين التايوانيين المزعومين.

وتعتبر الصين، تايوان، جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، وتهدد باستخدام القوة لاستعادتها، ونشرت مبادئ قضائية جديدة تتضمن عقوبات قاسية لأنصار الاستقلال.

وأوضح رئيس تايوان، أن الديمقراطية ليست جريمة وأن الصين لا يجوز لها محاكمة تايوانيين خارج حدودها.

وتعود الأزمة بين تايوان والصين إلى الصراع السياسي والقومي الذي بدأ عندما فرض الشيوعيون في الصين القارية حكمهم في عام 1949 بعد الحرب الأهلية، مما أدى إلى فرار الحكومة الوطنية الصينية إلى تايوان.

فمنذ ذلك الحين، تعتبر الصين تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها وتسعى إلى إعادة توحيد البلاد تحت سيادتها، بينما ترغب تايوان في الحفاظ على استقلالها والتعرف بشكل دولي ككيان سياسي منفصل، وتحتدم الأزمة أحيانًا بسبب التعامل مع التبعيات الاستراتيجية والاقتصادية والدبلوماسية للنزاع بين البلدين.

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