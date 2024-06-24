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24 يونيو 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يرهق الاحتلال ويُحرج داعميه

دوليات
محلل سياسي لـ”الوئام”: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يرهق الاحتلال ويُحرج داعميه

تتواصل الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية، حيث أعلنت أرمينيا مؤخرًا اعترافها رسميا بدولة فلسطينية، أسوة بكل من إسبانيا وإيرلندا والنرويج وبوليفيا، الأمر الذي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ويسهل وضع حل الدولتين موضع التنفيذ.

حل الصراع
وقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن العالم أصبح على قناعة بضرورة حل الصراع والكف عن إدارته كما هو عليه الآن منذ 76 عاما.

وأضاف “الرقب” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن اعتراف هذه الدول بالدولة الفلسطينية جاء نتيجة قناعة راسخة بضرورة أن يكون للشعب الفلسطيني دولته التي تعيش بسلام في العالم، كما أن حجم الإرهاب الذي يقوم به الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، والإبادة الجماعية جعلت العالم يخجل من صمته على هذه الجرائم.

وأوضح الأكاديمي والسياسي الفلسطيني، أن اعتراف أرمينيا بالدولة الفلسطينية جاء انتصارا لدماء أطفال ونساء وشيوخ فلسطين، على أمل أن يفضي ذلك لإحراج الدول التي تساند الاحتلال الإسرائيلي والكف عن منع دولة فلسطين من الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

إرهاق للاحتلال
وتابع “الرقب”: “هذه الاعترافات التي ترهق الاحتلال الإسرائيلي وتجعله يهاجم هذه الدول، نابع من خشيته من عزلة دولية نتيجة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني الأعزل المستمرة منذ أحداث السابع من أكتوبر حتى اللحظات الحالية”.

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