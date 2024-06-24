“المركزي الروسي” يخفض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية

قرر البنك المركزي الروسي تحديد سعر صرف الروبل الرسمي أمام العملات الرئيسية، ورفع سعر صرف الدولار بمقدار 2.54 روبل، مقارنة بالسعر السابق، ليصل إلى 87.9595 روبلًا.

ورفع البنك المركزي الروسي، سعر صرف اليورو الرسمي بواقع 2.81 روبل، ليبلغ 94.2606 روبلًا، بينما رفع سعر اليوان الصيني مقابل الروبل بواقع 53 كوبيكًا، ليسجل 12.0455 روبلًا.

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وفي 19 يونيو الجاري، حدّد المركزي الروسي أسعار العملات الرئيسية مقابل الروبل الرسمي، وخفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 2.0145 روبل، مقارنة بآخر سعر وقتها ووصل إلى مستوى 87.0354 روبلاً.