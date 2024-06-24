حكم مباراة إسبانيا وألبانيا في يورو 2024

يلتقي منتخب إسبانيا مع نظيره ألبانيا مساء اليوم الإثنين، في المباراة التي ستقام في بطولة كأس أمم أوروبا المقامة بألمانيا.

ويستضيف ملعب اسبرت أرينا، أحداث مباراة إسبانيا وألبانيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة اليورو 2024.

ويقع منتخبا إسبانيا وألبانيا في المجموعة الثانية لبطولة اليورو 2024، رفقة كلا من إيطاليا وكرواتيا.

وكان منتخب إسبانيا ضمن التأهل للدور الـ 16 من بطولة يورو 2024، رفقة كلا من ألمانيا والبرتغال وسويسرا.

طاقم تحكيم مباراة إسبانيا وألبانيا:

ويُدير المباراة الحكم السويدي جلين نيبيرج، ويعاونه مواطنيه محبود بيجي، أندرياس سودركفيست.

والأوكراني ميكولا بالاكين حكمًا رابعًا، والألماني كريستيان دينجيرت حكم لتقنية الفيديو.