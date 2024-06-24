الاتحاد يُعلن خوضه ودية جديدة أمام ريال بيتيس

أعلن نادي الاتحاد، اليوم الإثنين، عن خوض مباراة ودية جديدة استعدادًا لمنافسات الموسم الكروي الجديد.

ونشر نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “أكس” بأن الاتحاد سوف يواجه نظيره ريال بيتيس.

وأوضح الاتحاد بأن المباراة الودية أمام ريال بيتيس ستقام يوم 3 أغسطس المقبل، على ملعب بينيتو فيارمارين.

وكان الاتحاد أوضح من قبل بأنه سيخوض معسكر إعدادي، في إسبانيا في خلال الفترة من 12 وحتى 26 يوليو المقبل، وبعدها سيقيم المعسكر في البرتغال في الفترة من 27 لذات الشهر، وحتى يوم 3 أغسطس المقبل.

جدير بالذكر أن الاتحاد أنهى موسمه في بطولة الدوري السعودي، وهو يتواجد في المركز الخامس برصيد 54 نقطة.