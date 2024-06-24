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24 يونيو 2024

قد يقع فيها رئيس مجلس الإدارة.. “التجارة” تحدد 8 مخالفات وجرائم في نظام الشركات الجديد

اقتصاد
قد يقع فيها رئيس مجلس الإدارة.. “التجارة” تحدد 8 مخالفات وجرائم في نظام الشركات الجديد

كشفت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في نظام الشركات الجديد، التي قد يقع فيها رئيس مجلس الإدارة.

ونشرت الوزارة عبر حسابها على موقع “إكس” (تويتر سابقًا) 8 مخالفات قد يقع فيها رئيس مجلس الإدارة، منها عدم إيداع نسخة من الأوراق المالية لدى منصة قوائم خلال المدة النظامية، وعدم إعداد القوائم المالية خلال المدة النظامية.

وتشمل المخالفات تسجيل بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية، وعدم الدعوة للجمعية العامة السنوية للشركاء أو المساهمين خلال المدّد المحدّدة نظامًا.

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وتتضمن المخالفات إظهار المركز المالي للشركة بشكل يخالف الحقيقة، ومنع المساهمين أو الشريك من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بحصصه أو أسهمه.

وتشمل المخالفات استغلال الأموال والسلطات ضدّ مصالح الشركة لتحقيق منفعة مباشرة أو غير مباشرة، أو لمحاباة شخصٍ أو شركة أخرى.

 

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