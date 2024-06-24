من خلال تسجيل المنتجات التجارية.. سابر: هدفنا حماية المستهلكين

أوضحت منصة “سابر” الإلكترونية، التي تعمل تحت إشراف هيئة المواصفات، أنها تحرص على تسجيل المنتجات التجارية، مُشيرة عبر حسابها على “إكس” إلى أن الهدف من ذلك هو حماية المستهلكين من خلال دخول منتجات آمنة تابعة لمعايير هيئة “المواصفات”.

وتسهم “سابر” في الرفع من مستوى المنتجات الآمنة، وتحد من المنتجات غير المطابقة للمواصفات السعودية، كما تعمل على تقليل الوقت اللازم لفسح المنتجات من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وتهدف “سابر” كذلك إلى تحسن تجربة الاستيراد من خلال ربط الشهادات المطلوبة للمنتجات الاستهلاكية مع أنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لفسحها بشكل أسرع.