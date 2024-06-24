الابنة الوحيدة للملكة إليزابيث الثانية.. الأميرة آن تُصاب بارتجاج في المخ

أعلن قصر باكنغهام “المقر الرسمي لملوك بريطانيا”، أن الأميرة آن أصيبت بجروح طفيفة وارتجاج في المخ عقب حادث وقع في غاتكومب بارك، الأحد.

وأودعت شقيقة الملك تشارلز الثالث (73 عاما) مستشفى كإجراء احترازي للمتابعة ومن المتوقع أن تتعافى تماما، وفقا للقصر.

وأضاف القصر في بيان، الإثنين: “لقد تم إبقاء الملك على اطلاع وثيق وانضم إلى العائلة المالكة بأكملها في إرسال أحر حبه وتمنياته للأميرة بالشفاء العاجل”.

والأميرة البريطانية آن، هي الابنة الوحيدة للملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب، وتحتل المرتبة الخامسة عشرة في صف خلافة العرش البريطاني وأصبحت أميرة ملكية منذ عام 1987.