“تاسي” ينخفض 0.28% بتداولات تخطة 8.6 مليار ريال

انخفض مؤشر سوق الأسهم الرئيسي “تاسي” خلال جلسة اليوم الاثنين بمقدار 32.93 نقطة بنسبة 0.28% وأغلق عند مستوى 11697.04 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم أكثر من 292.4 مليون سهم بقيمة تجاوزت 8.6 مليار ريال عبر تنفيذ 574.2 ألف صفقة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

شهد السوق الرئيسي اليوم ارتفاع 115 شركة، فيما انخفض سهم 109 شركة من إجمالي عدد الشركات المدرجة بالسوق البالغة 238 شركة.

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وكانت الشركات الأكثر ارتفاعًا في قيمة أسهمها هي مياهنا وعذيب للاتصالات وجازادكو وسلامة والصناعات الكهربائية، بنسب تراوحت بين 9.93 إلى 4.48%.

وفيما كانت شركات سينومي ريتيل والمواساة واكوا باور وذيب وسليمان الحبيب، هي الأكثر انخفاضًا بنسب تراوحت بين 5.99 إلى 3.07%.

مؤشر “نمو”

وأنهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم الاثنين على تراجع 46.53 نقطة بنسبة 0.17%، مقارنة بالجلسة السابقة، وأغلق عند مستوى 26779.09 نقطة.