جيسوس يتدخل.. تفاصيل مفاوضات الهلال لضم رافينيا

كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي الهلال في ضم البرازيلي رافينيا، لاعب برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” فأن نادي الهلال يرغب بشدة في الحصول على خدمات اللاعب رافينيا، وأن جورجي جيسوس المدير الفني تواصل مع أشخاص مهمين في برشلونة.

وأوضحت بأن برشلونة أخبر خورخي جيسوس أنهم لن يفكروا في رحيل اللاعب، إلا إذا كان العرض المالي فلكيًا.

وأكدت بأن برشلونة كان رفض عرضًا من الهلال لرافينيا بقيمة 80 مليونًا في الصيف الماضي.

وأشارت إلى أن نادي برشلونة أبلغ مدرب الهلال يجب تقديم عرض بحد أدنى قدره 90 مليونًا، إذا أراد الحصول على خدمات اللاعب، رغم أن هدف النادي الوصول إلى مبلغ 100 مليون يورو.

وأوضحت بأن جيسوس تواصل بالأشخاص المحيطين باللاعب لإبلاغه أيضًا أن العرض المقدم لنادي الهلال له، سيتجاوز بكثير الراتب الذي يتقاضاه حاليًا في برشلونة.