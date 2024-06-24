الهلال والنصر يرغبان في ضم الحربي والشباب يرد

كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي الهلال في ضم لاعب الشباب متعب الحربي، لصفوف الأزرق في الميركاتو الصيفي.

وأفادت “صحيفة الرياضية” بأن نادي الهلال قدم عرض لنظيره الشباب يطلب فيه ضم متعب الحربي، مقابل التنازل عن الثلاثي عبد الله رديف، وحمد اليامي ومصعب الجوير.

وأوضحت الرياضية بأن نادي الشباب رفض عرض الهلال، فيما قدم نادي النصر عرضًا لضم اللاعب مقابل 50 مليون ريال وذلك قبل تنصيف الرئيس الجديد إبراهيم المهيدب، ولكن العرض سيقابل بالرفض.

وأشارت الرياضية إلى أن نادي الشباب يبحث عن القرار المناسب فيما لو تلقت الإدارة عرضًا يتجاوز العروض الحالية بالضعف.

جدير بالذكر أن سعد بن نافل نجح في الحصول على فترة رئاسية جديدة لنادي الهلال لمدة موسم رياضي جديد، وذلك بعد فوزه بالتزكية.