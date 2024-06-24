سارعوا في الإبلاغ.. “إعلام البنوك” يوجه نصائح لضحايا الاحتيال المالي

دعت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، عبر حسابها على منصة إكس، إلى الحرص على سرعة إبلاغ الجهات الرسمية عند التعرض للاحتيال المالي، مُشددة على أن سرعة الإبلاغ تعدّ أحد أهم العوامل لاسترداد الأموال.

وأضافت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية: في حال التعرض للاحتيال، يجب التواصل مع الجهات المالية في حال كان الاحتيال متعلقًا بحسابك البنكي، مُشيرة إلى أنه يجب إبلاغ الجهات الأمنية المختصة من خلال مراجعة أقرب مركز شرطة والإبلاغ عن الاحتيال المالي من خلال منصة أبشر.

وأشارت إلى أهمية التواصل مع “911” للرياض والشرقية ومكة، و”999″ لبقية مناطق المملكة، وتابعت: ينبغي إعادة إرسال رسائل الاحتيال إلى الرقم 330330 مثل “الجوائز الوهمية”.