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فريق التحرير

24 يونيو 2024

رينارد يكشف موعد رحيله عن منتخب فرنسا للسيدات

رياضة
رينارد يكشف موعد رحيله عن منتخب فرنسا للسيدات هيرفي رينارد

أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب فرنسا للسيدات، بشكل رسمى، اليوم الاثنين، عن قراره النهائي لحسم مستقبله مع المنتخب خلال الفترة القادمة.

وأكد هيرفي رينارد، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أنه سيرحل بشكل نهائي عن تدريب منتخب فرنسا للسيدات، بعد انتهاء المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وقال هيرفي رينارد فى مؤتمر صحفي اليوم، “أولمبياد باريس 2024 ستكون الأخيرة، إنها البطولة التي تقام على أرضنا، وعندما تكون في مسابقة دولية في بعض الأحيان، فإن الأمر ينتهي بسرعة كبيرة”.

وأضاف مدرب منتخب المغرب والسعودية السابق، “مهما كان التاريخ، بمجرد انتهاء المباراة الأخيرة، أحيانًا يكون هناك فرحة كبيرة ولكن كل شخص يذهب في طريقه المنفصل، لقد اعتدت على ذلك، وستكون هذه مسابقتي الدولية الحادية عشرة”.

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