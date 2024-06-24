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24 يونيو 2024

السديس يعلن بدء استعدادات وضع خطة موسم حج ١٤٤٦هـ

محليات
السديس يعلن بدء استعدادات وضع خطة موسم حج ١٤٤٦هـ

أعلن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، عن بدء استعدادات رئاسة الشؤون الدينية؛ لوضع خطة موسم حج ١٤٤٦هـ، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن، وتعظيم مكامن القوة، وتحويل التحديات إلى فرص إيجابية في موسم العام القادم -بإذن الله-، مع استمرار تعظيم مفهوم خدمة الضيف كونه شعارًا محوريًا، وتعزيز الأدوار التكاملية مع منظومة الحج، والتناغم مع الجهات الحكومية كافة وشركاء النجاح.

وقال رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي: إنّ هذا النجاح الباهر الذي تحقق في موسم الحج لهذا العام ١٤٤٥هـ ما تمّ إلا بفضل الله -تعالى- ثم بالدعم الكبير والعناية الفائقة من القيادة الرشيدة، حيث عززت الرئاسة جهودها في سبيل توفير منظومة دينية خدمية متكاملة، تراعي معايير الجودة العالمية، مما أسهم في مواصلة سلسلة النجاحات في إيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم، وتكريس قيم التسامح والاعتدال، وفقا لواس.

وأكد أن السعودية جعلت حفظ النفس وصيانتها وحمايتها من مبادئها السياسية الأساسية، وهو ينطلق من مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة وضرورياتها الخمس؛ إذ يقول الله -تعالى-: “وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا” مؤكدًا أن موسم الحج للعام الحالي ١٤٤٥هـ شهد نجاحات غير مسبوقة من حيث نوعية وجودة الخدمات الدينية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

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