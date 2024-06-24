كشفت بعض التقارير الصحفية عن تفاصيل مفاوضات الاتحاد للتعاقد مع سفيان رحيمي لاعب فريق العين الإماراتي.

ويحظى رحيمي، 28 عامًا، باهتمام سعودي كبير، خاصة من الاتحاد، بعد المستوى المذهل الذي قدمه الموسم الماضي، بقيادة العين نحو التتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

رحيمي توج هدافا للبطولة، وأفضل لاعب في الوقت ذاته، ما رفع أسهم رحيله بقوة صوب أندية الدوري السعودي، أو الاحتراف الأوروبي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الخليج” الإماراتية، فإن عرض اتحاد جدة لخطف سفيان رحيمي، قد يصل إلى 20 مليون دولار، مع عقد لمدة 3 سنوات.

وأوضحت “إدارة الاتحاد تسعى لحسم الصفقة بعد الإخفاقات التي تعرض لها الفريق في الموسم الماضي على كافة الأصعدة، رغم وجود العديد من النجوم الأجانب مثل الثنائي الفرنسي نجولو كانتي وكريم بنزيما”.