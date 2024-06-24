رومانو يكشف موعد الإعلان الرسمي لانتقال ناتشو إلى القادسية

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات العالمية، عن موعد الإعلان عن انضمام ناتشو فرنانديز إلى نادي القادسية.

وكان نادي القادسية حجز مقعده في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعدما فاز بلقب دوري الدرجة الأولى دوري يلو للموسم المنتهي.

وأكد رومانو عبر حسابه الرسمي في منصة “أكس” بأن الإعلان الرسمي عن انضمام ناتشو إلى القادسية سيكون يوم الثلاثاء، وبأن مدافع ريال مدريد السابق، وقع على عقود انضمامه.

وفي سياق متصل كان نادي القادسية قد أعلن بشكل رسمي عن التعاقد مع الكولومبي جوليان كينونيس لاعب فريق كلوب أمريكا المكسيكي.

جدير بالذكر أن نادي القادسية حصد لقب دوري الدرجة الأولى “دوري يلو” برصيد 73 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه نادي العروبة.