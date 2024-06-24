لتحديد ما هي أغلى سيارة في العالم، قارن موقع “Auto Blog” بين أغلى سيارة جديدة في العالم وأغلى سيارة بيعت في العالم.

يذكر تقرير “Auto Blog” أنه للحديث عن أسعار السيارات واستعراض بعض أرقامها الفلكية، من المهم أولًا وضع الأمور في سياقها الصحيح. خلال العام الماضي تقريبًا، استقرت الأسعار المتوسطة لسيارة جديدة حول 48,000 دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 180,000 ريال سعودي. هذا يشكل زيادة ملحوظة عن أسعار السيارات الجديدة قبل جائحة كورونا في عام 2019، بمقدار 10,000 دولار أمريكي تقريبًا أو حوالي 37,500 ريال سعودي.

بهذا المبلغ اليوم، يمكنك الحصول على سيارات مثل فورد F-150 الفئة المتوسطة، كيا تيلورايد، أو فورد موستانج GT مع بعض الخيارات، كما ينصح الموقع المتخصص في أخبار السيارات.

روولز-رويس دروبتيل: قمة الفخامة في عام 2024

وفق “Auto Blog”، فإن قمة الرفاهية في عالم السيارات لعام 2024 هي سيارة رولز-رويس دروبتيل، بسعر ضخم تصل إلى 30 مليون دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 112.5 مليون ريال سعودي. تبرز هذه السيارة ضمن سوق السيارات الجديدة، مختلفة تمامًا عن سوق السيارات التقليدية.

تتضمن سلسلة دروبتيل ثلاث نماذج: أركاديا، لا روز نوار، وأميثيست. أحدث نسخة هي أركاديا، تتميز بلون أبيض فريد معزز بجزيئات من الألومنيوم والزجاج، مما يخلق تأثيرًا يشبه اللؤلؤ يعزز من عمقها الجمالي. وتشتمل جميع النماذج على عناصر تصميم مميزة مثل الشبك الأمامي العمودي، والأضواء الخلفية النحيفة، والمقدمة الخلفية المستديرة.

كما هو الحال مع سابقاتها – سويبتيل في عام 2017 وبوت تيل في عام 2021 – تجسد دروبتيل ندرة وفخامة رولز-رويس في العروض المخصصة. وهناك تكهنات بأن النسخة الوحيدة المتبقية منها قد تحقق مزيدًا من الأرقام المالية مقارنة بسعر لا روز نوار التي وصلت إلى قرابة 112.5 مليون ريال سعودي.

السيارة الأغلى في تاريخ المزايدات

على قمة أسعار سيارات المزايدات تتربع سيارة مرسيدس-بنز 300 SLR أوهلنهاوت كوبيه، النموذج الأول الذي تم بيعه بمبلغ 142 مليون دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 532.5 مليون ريال سعودي في عام 2022. قامت RM Sotheby’s ببيعها نيابة عن مرسيدس-بنز في مزاد خاص أقيم في متحف الشركة في شتوتغارت، ألمانيا. وهي واحدة من نسختين فقط تحتفظ مرسيدس-بنز بإحداهما.

كانت هذه السيارة واحدة من اثنين من النماذج الأولية التي تم صنعها، وقد أخفيت هوية المشتري الجديد، إلا أن الأموال من هذا البيع ساهمت في إنشاء منح دراسية في مجالات مثل علوم البيئة وتقليل الانبعاثات.