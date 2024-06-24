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24 يونيو 2024

لجنة التحقيق الإسرائيلية في صفقة الغواصات الألمانية: نتنياهو عرّض أمن بلادنا للخطر

دوليات
لجنة التحقيق الإسرائيلية في صفقة الغواصات الألمانية: نتنياهو عرّض أمن بلادنا للخطر بنيامين نتنياهو

أرسلت لجنة تحقيق إسرائيلية رسائل تحذير، من بينها رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك بعد تحقيق استمر لأكثر من عامين.

وفحصت اللجنة إجراءات شراء غواصات ألمانية وسفن حربية صغيرة “كورفيت” للبحرية الإسرائيلية بين عامي 2009 و2016.

وقالت اللجنة اليوم الاثنين إن التحقيق يمكن أن “يضر” نتنياهو ، الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء في الفترة التي يركز عليها التحقيق.

ووفقا للمذكرة التي تتألف من 11 صفحة، يمكن أن يتأثر نتنياهو بشكل سلبي إذا خلصت اللجنة إلى أنه اتخذ قرارات لها تأثير كبير على أمن البلاد بدون عملية منظمة لصنع القرار، وأنه عقد اتفاقات مع ألمانيا بشأن قضايا أمنية واقتصادية، متجاوزا حكومته.

وقال بيان إن التحقيق خلص بالفعل إلى أن سلوك نتنياهو أدى إلى تعطيل بعيد المدى ومنهجي لسير العمل وتعريض أمن إسرائيل وعلاقاتها الخارجية للخطر.

وتردد أن أربعة أشخاص آخرين تلقوا خطابات تحذير، من بينهم وزير الدفاع الأسبق موشيه يعلون ورئيس الموساد السابق يوسي كوهين.

وقال البيان إن بعض الأشخاص المعنيين يشتبه في تورطهم في جرائم فساد. وبينما تم استجواب نتنياهو في هذا الشأن، فإنه لا يشتبه في تورطه في جرائم فساد.

يذكر أن ألمانيا سلمت إسرائيل ست غواصات وتتبقى غواصة سادسة لم يتم تسليمها بعد.

 

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