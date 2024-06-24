التشكيل الرسمى لمباراة كرواتيا ضد إيطاليا فى يورو 2024

أعلن الجهازان الفنيان التشكيل الرسمي لمباراة كرواتيا ضد إيطاليا التي تجمعهما مساء اليوم، على ملعب ريد بول أرينا في لايبزيج ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة أمم أوروبا يورو 2024.

ويضم تشكيل كرواتيا

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش

الدفاع: ستانيسيتش، سوتالو، بونجراسيتش، جفارديول

الوسط: كوفاسيتش، مودريتش، بروزوفيتش

الهجوم: ماريو باساليتش، سوتشيتش؛ كراماريك

ويضم تشكيل إيطاليا كل من:

حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع: دارميان، كالافيوري، باستوني

الوسط: دي لورينزو، جورجينيو، باريلا، بيليجريني، ديماركو

الهجوم: راسبادوري، ريتيجي