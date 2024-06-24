التشكيل الرسمي لمباراة ألبانيا ضد إسبانيا في يورو 2024

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي ألبانيا ضد إسبانيا التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة بينهما المقرر إقامتها في العاشرة من مساء اليوم الإثنين على ملعب “مركور شبيل أرينا” ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” المقامة حاليًا في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو القادم.

وجاء التشكيل الرسمي لمنتخب ألبانيا ضد إسبانيا كالتالي

حراسة المرمى: ستراكوشا

خط الدفاع: باليو، جيمسيتي، أليند أجيتي، ميتاج

خط الوسط: لاتشي، رمضاني، أصلاني

خط الهجوم: أساني، مناج، باجرامي

بينما جاء تشكيل منتخب إسبانيا ضد ألبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: خيسوس نافاس، فيفيان، لابورت، جريمالدو

خط الوسط: زوبيمندي، أولمو، ميرينو

خط الهجوم: فيران توريس، خوسيلو، أويارزابال