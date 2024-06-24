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فريق التحرير

24 يونيو 2024

جوجل تطور نموذجًا لكشف الثغرات الأمنية بالذكاء الاصطناعي

منوعات
جوجل تطور نموذجًا لكشف الثغرات الأمنية بالذكاء الاصطناعي Google Chrome logo is seen near cyber code and words "spy" in this illustration picture taken June 18, 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

بدأت جوجل في تطوير نهج جديد يُعرف بـ Project Naptime، الذي يهدف إلى إمكانية للنموذج اللغوي الكبير لإجراء أبحاث شاملة حول الثغرات الأمنية، بما يعزز قدرات اكتشاف وتحليل التهديدات بشكل أكبر مما تقدمه الأدوات الحالية.

أكد فريق Project Zero التابع لجوجل أنهم يبحثون في كيفية محاكاة أساليب الباحثين في مجال الأمن البشري باستخدام النماذج اللغوية الكبيرة. يركز البحث على عمليات تدقيق التعليمات البرمجية والهندسة العكسية، مما يهدف إلى تعزيز القدرة على اكتشاف الثغرات الأمنية.

يتمثل هدف Project Naptime في توفير مجموعة من الأدوات المتقدمة التي تمثل نماذج سير العمل البحثي للباحثين البشريين في مجال الأمن، مما يتيح للوكيل الذكاء الاصطناعي التفاعل بفعالية مع قواعد التعليمات البرمجية.

وأوضحت جوجل أن هذا النهج يتبنى معايير حيادية وموضوعية، ويتفوق في اختبارات تجاوز سعة المخزن المؤقت وعيوب تلف الذاكرة، وفقًا لمعايير CYBERSECEVAL 2 التي تحددها ميتا.

في الاختبارات الأخيرة، حققت جوجل تقدمًا ملحوظًا في إعادة إنتاج العيوب الأمنية بنموذج GPT-4 Turbo، حيث تم تحقيق درجات جديدة تصل إلى 1.00 و 0.76 درجة على التوالي، مقارنة بالإصدارات السابقة.

وأشارت جوجل إلى أن Project Naptime يسهم في تحسين تعرف النماذج اللغوية الكبيرة على نقاط الضعف وتحليلها بدقة واستمرارية، مما يعزز من قدرتها على محاكاة السلوك البشري في مجالات الأمن.

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