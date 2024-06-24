ضبط مخالفين لنظام البيئة في عسير ومحمية الملك سلمان بتهم إشعال النار والرعي غير المشروع

نجحت القوات الخاصة للأمن البيئي في ضبط مواطن مخالف في منطقة عسير بعد قيامه بإشعال النار في أراضي الغطاء النباتي.

وأكدت قوات الأمن البيئي القيام بتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالف، حيث تصل العقوبة إلى غرامة قدرها 3 آلاف ريال.

في حادثة مماثلة، ألقت القوات الخاصة القبض على مقيم من الجنسية السودانية لارتكابه مخالفة الرعي داخل محمية الملك سلمان الملكية، وهي منطقة محظور الرعي فيها.

المقيم، الذي كان يرعى 50 رأسًا من الإبل، واجه غرامة قدرها 500 ريال لكل رأس من الإبل، لتصل الغرامة الإجمالية إلى 25000 ريال.

تعكس هذه الإجراءات الإرادة القوية للقوات الخاصة في حماية المحميات الطبيعية ومنع الأنشطة غير القانونية التي تؤثر على التنوع البيولوجي والحياة الفطرية.

القوات الخاصة للأمن البيئي أكدت على أهمية المشاركة المجتمعية في حماية البيئة، وحثت المواطنين على الإبلاغ الفوري عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، حيث يمكن الإبلاغ عبر الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، وعبر الأرقام 999 و996 في باقي مناطق المملكة.