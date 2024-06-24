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24 يونيو 2024

ضبط مخالفين لنظام البيئة في عسير ومحمية الملك سلمان بتهم إشعال النار والرعي غير المشروع

محليات
ضبط مخالفين لنظام البيئة في عسير ومحمية الملك سلمان بتهم إشعال النار والرعي غير المشروع عناصر من قوات الأمن البيئي

نجحت القوات الخاصة للأمن البيئي في ضبط مواطن مخالف في منطقة عسير بعد قيامه بإشعال النار في أراضي الغطاء النباتي.

وأكدت قوات الأمن البيئي القيام بتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالف، حيث تصل العقوبة إلى غرامة قدرها 3 آلاف ريال.

في حادثة مماثلة، ألقت القوات الخاصة القبض على مقيم من الجنسية السودانية لارتكابه مخالفة الرعي داخل محمية الملك سلمان الملكية، وهي منطقة محظور الرعي فيها.

المقيم، الذي كان يرعى 50 رأسًا من الإبل، واجه غرامة قدرها 500 ريال لكل رأس من الإبل، لتصل الغرامة الإجمالية إلى 25000 ريال.

تعكس هذه الإجراءات الإرادة القوية للقوات الخاصة في حماية المحميات الطبيعية ومنع الأنشطة غير القانونية التي تؤثر على التنوع البيولوجي والحياة الفطرية.

القوات الخاصة للأمن البيئي أكدت على أهمية المشاركة المجتمعية في حماية البيئة، وحثت المواطنين على الإبلاغ الفوري عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، حيث يمكن الإبلاغ عبر الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، وعبر الأرقام 999 و996 في باقي مناطق المملكة.

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