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25 يونيو 2024

إسبانيا يواصل صحوته ويهزم ألبانيا في يورو 2024

رياضة
إسبانيا يواصل صحوته ويهزم ألبانيا في يورو 2024 منتخب إسبانيا

فاز منتخب إسبانيا على حساب نظيره ألبانيا بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين على ملعب “مركور شبيل أرينا” ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” المقامة حاليًا في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو القادم.

جاء هدف منتخب إسبانيا عن طريق اللاعب الشاب فيران توريس في الدقيقة 13 من عمر اللقاء، ليحافظ الماتادور على حظوظه في اعتلاء منصات التتويج بعد تحقيق الانتصار الثالث على التوالي.

كما ودع منتخب ألبانيا منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية بعد عروض قوية قدمها الفريق رغم فارق الإمكانات والخبرات مع فرق المجموعة بالكامل.

بهذه النتيجة تصدر منتخب إسبانيا جدول ترتيب المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأوروبية بعد ختام دور المجموعات برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات وتسجيل 5 أهداف والحفاظ على شباكه خالية.

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