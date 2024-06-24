بعد إحباط محاولة تفجير إرهابية.. الأمن الأردني يضبط متفجرات داخل محل تجاري بالعاصمة عمان

أعلن الأمن العام الأردني، اليوم الإثنين، عن اكتشاف موقع جديد في منطقة أبو علندا يخفي فيه أشخاص متورطون في قضية ماركا الجنوبية مواد متفجرة.

وقد قامت الأجهزة الأمنية بتطويق وعزل محل تجاري في المنطقة منذ الصباح، حيث تم استخدامه لتخزين هذه المواد الخطيرة.

وتمكنت فرق المتفجرات من سلاح الهندسة الملكي والأجهزة الأمنية من التعامل مع الموقع بنجاح، حيث تم تفجير المواد المتفجرة المخزنة داخل المحل التجاري دون وقوع أي إصابات أو أضرار تذكر.

وناشد الأمن العام المواطنين بالالتزام بالمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية والتعاون مع رجال الأمن الموجودين في المكان، والابتعاد عن الموقع لإتاحة المجال للمعنيين للتعامل مع القضية بأمان.

وأكد الأمن العام أن التحقيقات في القضية لا تزال جارية، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل فور الانتهاء منها.

يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إحباط محاولة تفجير إرهابية في منطقة ماركا الجنوبية.